Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen'in annesi adeta hayran bıraktı! Ablası zannettiler...

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılında Burak Özçivit ile hayatını birleştirerek evlilik yolculuğuna adım atmıştı. Evcen, hem başarılı oyunculuğu hem de dikkat çekici güzelliğiyle sürekli olarak gündemde kalmayı başarıyor. Ancak son günlerde, annesiyle olan benzerliği dikkat çekiyor. Fahriye Evcen'in annesiyle arasındaki benzerlik, hayranlarını ve takipçilerini şaşırtıyor. İşte Fahriye Evcen'in güzeller güzeli annesi...