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Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen'in annesi adeta hayran bıraktı! Ablası zannettiler...

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılında Burak Özçivit ile hayatını birleştirerek evlilik yolculuğuna adım atmıştı. Evcen, hem başarılı oyunculuğu hem de dikkat çekici güzelliğiyle sürekli olarak gündemde kalmayı başarıyor. Ancak son günlerde, annesiyle olan benzerliği dikkat çekiyor. Fahriye Evcen'in annesiyle arasındaki benzerlik, hayranlarını ve takipçilerini şaşırtıyor. İşte Fahriye Evcen'in güzeller güzeli annesi...

Giriş Tarihi: 13.02.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 14:53
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Burak Özçivit’in güzel eşi Fahriye Evcen’in annesi adeta hayran bıraktı! Ablası zannettiler...

37 yaşındaki 2 çocuk annesi Fahriye Evcen, annesinin kopyası! Evcen'in, annesi Hatime Evcen'e benzerliği görenleri şaşkına çevirdi.

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Burak Özçivit’in güzel eşi Fahriye Evcen’in annesi adeta hayran bıraktı! Ablası zannettiler...

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in annesi Hatime Hanım ve babası Ramazan Bey, Almanya'nın Solingen kentinde yaşayan gurbetçi bir aileydi. Fahriye Evcen de 1986 yılında bu şehirde dünyaya geldi. Almanya'da doğup büyüyen Evcen, Türk kökenli bir ailenin çocuğu olarak iki kültür arasında büyüme fırsatı buldu.

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Burak Özçivit’in güzel eşi Fahriye Evcen’in annesi adeta hayran bıraktı! Ablası zannettiler...

Yaprak Dökümü dizisi ile şöhrete kavuşan Evcen, yıllar içerisinde rol aldığı projelerle ekranların aranan oyuncularından biri oldu. Kerem ve Karan adında iki oğulları olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, özel hayatlarıyla sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

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Burak Özçivit’in güzel eşi Fahriye Evcen’in annesi adeta hayran bıraktı! Ablası zannettiler...

İşte Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

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Burak Özçivit’in güzel eşi Fahriye Evcen’in annesi adeta hayran bıraktı! Ablası zannettiler...

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