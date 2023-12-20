Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen aşka geldi! “Her haliyle seviyorum”

ÖDÜL GECESİNE BERABER KATILDILAR

MOTY (Men of the Year) Türkiye'de 11. kez önceki akşam The Ritz-Carlton'da düzenlendi. Birçok ünlü isim, GQ Türkiye gecesinde bir araya geldi. Törende 2023'te başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi. Geceye eşi Burak Özçivit ile katılan Fahriye Evcen, etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.