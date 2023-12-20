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Haberler Galeri Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen aşka geldi! “Her haliyle seviyorum”

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen aşka geldi! “Her haliyle seviyorum”

Geçtiğimiz akşam düzenlenen 'GQ Men Of The Year' törenine birlikte katılan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, törene damga vurdu. Etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen çift soruları yanıtlarken Evcen eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Burak Özçivit'in tarzını sevdiğini belirten güzel oyuncu, "Her haliyle seviyorum" diyerek bir kez daha aşkını haykırdı.

Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 11:03
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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen aşka geldi! “Her haliyle seviyorum”

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile dünyaevine girmişti.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen aşka geldi! “Her haliyle seviyorum”

2019 yılında oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan ikili, 18 Ocak'ta ise Kerem adını verdikleri ikinci bebeklerini kucaklarına almıştı.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen aşka geldi! “Her haliyle seviyorum”

ÖDÜL GECESİNE BERABER KATILDILAR

MOTY (Men of the Year) Türkiye'de 11. kez önceki akşam The Ritz-Carlton'da düzenlendi. Birçok ünlü isim, GQ Türkiye gecesinde bir araya geldi. Törende 2023'te başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi. Geceye eşi Burak Özçivit ile katılan Fahriye Evcen, etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen aşka geldi! “Her haliyle seviyorum”

"FAHRİYE İLE BAŞ BAŞA YURT DIŞINA GİDECEĞİZ"

Evcen, "Burak'ın sürekli yurt dışında olmasından hiç rahatsız değilim. Burak bana ve çocuklarına geri kalan bütün vaktini organize ediyor" derken araya giren Özçivit; "Aileme sürekli zaman ayırıyorum. İki gün sonra Fahriye ile baş başa gideceğim yurt dışına" dedi.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen aşka geldi! “Her haliyle seviyorum”

Ses tellerinde sorun yaşayan Fahriye Evcen "Hasta oldum. Çocuklar dönüşümlü olarak hasta oldular. Ben de nasibimi aldım. İnanılmaz bir salgın durumu var" açıklamasında bulundu.