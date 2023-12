Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen aşka geldi! “Her haliyle seviyorum”

Geçtiğimiz akşam düzenlenen 'GQ Men Of The Year' törenine birlikte katılan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, törene damga vurdu. Etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen çift soruları yanıtlarken Evcen eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Burak Özçivit'in tarzını sevdiğini belirten güzel oyuncu, "Her haliyle seviyorum" diyerek bir kez daha aşkını haykırdı.