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Haberler Galeri Burak Özçivit'in 3.5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen'den hayran bırakan şezlong pozu! Minik Karan'la koronavirüse yakalanmıştı

Burak Özçivit'in 3.5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen'den hayran bırakan şezlong pozu! Minik Karan'la koronavirüse yakalanmıştı

İkinci kez anne olmaya hazırlanan 3.5 aylık hamile Fahriye Evcen ve oğlundan korkuntanhaber geldi! Tüm aile Bodrum tatilindelerdi... Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa süre içerisinde aşka dönüşen Burak ve Fahriye, 2017 senesinde evlendi. Mutlu evliliklerini 2019'da dünyaya gelen oğulları Karan ile taçlandıran çift bugünlerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Burak Özçivit'in 3.5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan'dan sevenlerini üzen haber gelmişti. Fahriye Evcen ve oğlu Karan koronavirüse yakalanmıştı. Şimdilerde sakin bir tatil yapan Fahriye Evcen'den gelen paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 05.08.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 11:16
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Burak Özçivit’in 3.5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen’den hayran bırakan şezlong pozu! Minik Karan’la koronavirüse yakalanmıştı

Parmak ısırtan oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da sürekli magazin gündemine gelen güzel oyuncu Fahriye Evcen, meslektaşı Burak Özçivit ile 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp, kısa sürede aşk yaşamaya başlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Burak Özçivit’in 3.5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen’den hayran bırakan şezlong pozu! Minik Karan’la koronavirüse yakalanmıştı

2019'DA KARAN'I KUCAKLARINA ALDILAR

5 yıl önce görkemli bir düğün yaparak birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çift, 2019 yılında oğulları Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

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Burak Özçivit’in 3.5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen’den hayran bırakan şezlong pozu! Minik Karan’la koronavirüse yakalanmıştı

SEVENLERİNİ ÜZDÜLER

Ancak oyuncu Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan sevenlerini üzecek haber gelmişti.

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Burak Özçivit’in 3.5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen’den hayran bırakan şezlong pozu! Minik Karan’la koronavirüse yakalanmıştı

FAHRİYE EVCEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İkinci bebeğine 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen ve oğlu Karan Bodrum tatillerinde koronavirüse yakalandı.

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Burak Özçivit’in 3.5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen’den hayran bırakan şezlong pozu! Minik Karan’la koronavirüse yakalanmıştı

'İYİLEŞTİM' POZU GELDİ

Karantinada olan Evcen, Instagram hikaye bölümünden yeni bir pozunu takipçileriyle paylaştı.