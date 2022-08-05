Burak Özçivit'in 3.5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen'den hayran bırakan şezlong pozu! Minik Karan'la koronavirüse yakalanmıştı

İkinci kez anne olmaya hazırlanan 3.5 aylık hamile Fahriye Evcen ve oğlundan korkuntanhaber geldi! Tüm aile Bodrum tatilindelerdi... Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa süre içerisinde aşka dönüşen Burak ve Fahriye, 2017 senesinde evlendi. Mutlu evliliklerini 2019'da dünyaya gelen oğulları Karan ile taçlandıran çift bugünlerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Burak Özçivit'in 3.5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan'dan sevenlerini üzen haber gelmişti. Fahriye Evcen ve oğlu Karan koronavirüse yakalanmıştı. Şimdilerde sakin bir tatil yapan Fahriye Evcen'den gelen paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.