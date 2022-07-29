29 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’i çıldırtan olay! Oğlunu alıp mekanı terk etti

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’i çıldırtan olay! Oğlunu alıp mekanı terk etti

Tatillerine devam eden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen neşelerini bir hayli kaçıran bir olay yaşadı. Şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşayan ve yaz aylarını Bodrum'da bulunan evlerinde geçiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti önceki gün kahvaltı için bir mekana gitti. Yaşadığı duruma çok sinirlenen Evcen, çareyi oğlunu da alarak mekanı terk etmekte buldu.

Giriş Tarihi: 29.07.2022 17:21
  • 1
  • 96
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’i çıldırtan olay! Oğlunu alıp mekanı terk etti

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 'Çalıkuşu' (2013-2014) dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 96
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’i çıldırtan olay! Oğlunu alıp mekanı terk etti

2017'de görkemli bir düğün yapıp, ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu çift, 2019'da oğulları Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

  • 3
  • 96
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’i çıldırtan olay! Oğlunu alıp mekanı terk etti

"İNANILMAZ HEYECANLIYIZ"

Özçivit ve Evcen, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Yakışıklı oyuncu, 23 Haziran'da müjdeli haberi alan basın mensuplarının "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıt vermişti:

  • 4
  • 96
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’i çıldırtan olay! Oğlunu alıp mekanı terk etti

Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı.

  • 5
  • 96
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’i çıldırtan olay! Oğlunu alıp mekanı terk etti

"KARAN İLE STAJIMI TAMAMLADIM"

Mutluluğu yüzlerine yansıyan ikiliden Burak Özçivit, "Daha haberi yeni aldık. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullanmıştı.