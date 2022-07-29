Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’i çıldırtan olay! Oğlunu alıp mekanı terk etti

Tatillerine devam eden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen neşelerini bir hayli kaçıran bir olay yaşadı. Şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşayan ve yaz aylarını Bodrum'da bulunan evlerinde geçiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti önceki gün kahvaltı için bir mekana gitti. Yaşadığı duruma çok sinirlenen Evcen, çareyi oğlunu da alarak mekanı terk etmekte buldu.