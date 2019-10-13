Burak Özçivit ve baldızının fotoğrafları sosyal medyayı salladı! İşte görüntüler...

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit'in baldızıyla olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak olan ve atv'de yayınlanmaya hazırlanan Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile hayatını birleştirmişti. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde çocuklarını kucaklarına almıştı. Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'in kardeşi ile olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı.