Burak Özçivit oğluyla neden fotoğrafını paylaşmadığını açıkladı
Burak Özçivit ve Fahriuye Evcen dizi setinde başlayan aşkların 2017 yılında nikah masasına taşımış ve geçtiğimiz yıl ilk çocukları Karan'ı kucağına almıştı. Doğumun ardından uzun süre çocuklarını gözlerden uzak tutarken Fahriye Evcen geçtiğimiz Aralık ayında kural bozarak oğlu Karan'la birlikte fotoğraflarını paylaşmıştı. Burak Özçivit oğluyla fotoğrafını ne zaman paylaşacağı sorusuna ise bakın nasıl yanıt verdi...
Giriş Tarihi: 18.01.2020 11:25Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 14:44