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Burak Özçivit oğluyla neden fotoğrafını paylaşmadığını açıkladı

Burak Özçivit ve Fahriuye Evcen dizi setinde başlayan aşkların 2017 yılında nikah masasına taşımış ve geçtiğimiz yıl ilk çocukları Karan'ı kucağına almıştı. Doğumun ardından uzun süre çocuklarını gözlerden uzak tutarken Fahriye Evcen geçtiğimiz Aralık ayında kural bozarak oğlu Karan'la birlikte fotoğraflarını paylaşmıştı. Burak Özçivit oğluyla fotoğrafını ne zaman paylaşacağı sorusuna ise bakın nasıl yanıt verdi...

Giriş Tarihi: 18.01.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 14:44
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Burak Özçivit oğluyla neden fotoğrafını paylaşmadığını açıkladı

Oyuncu Fahriye Evcen, 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Burak Özçivit ile 2017 yılında görkemli bir törenle evlenmişti. Çiftin ilk bebekleri Karan, geçtiğimiz yıl nisan ayında dünyaya geldi.

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Burak Özçivit oğluyla neden fotoğrafını paylaşmadığını açıkladı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit uzun süre oğullarının yüzünü göstermedi. Evcen, aralık ayında kural bozdu ve oğlu ile fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Karan ve Fahriye Evcen'in 3 kare fotoğrafı 3 milyonun üzerinde beğeni aldı. Burak Özçivit ise oğluyla henüz bir fotoğrafını paylaşmadı.

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Burak Özçivit oğluyla neden fotoğrafını paylaşmadığını açıkladı

Ünlü oyuncu önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Burak Özçivit dizi çekimlerinin devam ettiğini ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

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Burak Özçivit oğluyla neden fotoğrafını paylaşmadığını açıkladı

Özçivit, gazetecilerin Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile ilgili sorularına "Şimdi burada eşimi ve oğlumu konuşmayalım." yanıtını verdi.

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Burak Özçivit oğluyla neden fotoğrafını paylaşmadığını açıkladı

Burak Özçivit "Siz neden oğlunuzla fotoğraf paylaşmadınız?" sorusuna ise "Benim acelem yok, zamanı gelince Karan'ı paylaşırım." sözleriyle yanıt verdi.