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Burak Özçivit'ten eğlenceli paylaşım! Oğlu Karan'a ok atmayı öğretti

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Karan ve Kerem adında iki oğlu olan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor. Son olarak oğlu Karan'a ok atmayı öğreten Özçivit, o anları Instagram hesabından paylaştı. Burak Özçivit'in eğlenceli paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:22
Burak Özçivit’ten eğlenceli paylaşım! Oğlu Karan’a ok atmayı öğretti

"Çalıkuşu" dizisinin setinde başlayan aşklarını nikah masasına taşıyan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen ünlüler arasında yer alıyor.

Burak Özçivit oğlu Karan’a ok atmayı öğretti!

Çift, 2019 yılında oğulları Karan'ı dünyaya getirmişti ve 18 Ocak 2023'te Kerem adını verdikleri ikinci çocuklarını kucaklarına alarak ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Burak Özçivit oğlu Karan’a ok atmayı öğretti!

Yer aldıkları projelerle büyük ses getiren ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Burak Özçivit oğlu Karan’a ok atmayı öğretti!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan bugün eğlenceli anlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Burak Özçivit oğlu Karan’a ok atmayı öğretti!

Oğlu Karan'a ok atmaya öğreten Özçivit, o anları takipçileriyle de paylaştı.

Burak Özçivit oğlu Karan’a ok atmayı öğretti!

Burak Özçivit'in oğluyla eğlenceli anlarını paylaştığı video sosyal medyaya damga vurdu.

Burak Özçivit’ten eğlenceli paylaşım! Oğlu Karan’a ok atmayı öğretti

Fahriye Evcen de eşinin paylaşımını kendi hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Burak Özçivit oğlu Karan’a ok atmayı öğretti!

İşte o paylaşım...

Burak Özçivit oğlu Karan’a ok atmayı öğretti!

İşte o paylaşım...