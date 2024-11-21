21 Kasım 2024, Perşembe
Burak Özçivit'ten eğlenceli paylaşım! Oğlu Karan'a ok atmayı öğretti
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Karan ve Kerem adında iki oğlu olan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor. Son olarak oğlu Karan'a ok atmayı öğreten Özçivit, o anları Instagram hesabından paylaştı. Burak Özçivit'in eğlenceli paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.
Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:22