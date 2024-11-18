18 Kasım 2024, Pazartesi
Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'dan yeni pozlar!
atv'nin reyting rekorları kıran dizisi "Bir Gece Masalı" Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'u bir araya getirdi. "Mahir" ve "Canfeza" rollerine hayat veren iki başarılı oyuncu, büyük bir uyum yakaladı. Salı akşamlarına damga vuran dizinin başrollerinden Su Burcu Yazgı Coşkun, son olarak partneri Burak Deniz ile Instagram hesabından yeni pozlar paylaştı. İşte binlerce beğeni alan kareler...
Giriş Tarihi: 18.11.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:41