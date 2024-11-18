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Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'dan yeni pozlar!

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi "Bir Gece Masalı" Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'u bir araya getirdi. "Mahir" ve "Canfeza" rollerine hayat veren iki başarılı oyuncu, büyük bir uyum yakaladı. Salı akşamlarına damga vuran dizinin başrollerinden Su Burcu Yazgı Coşkun, son olarak partneri Burak Deniz ile Instagram hesabından yeni pozlar paylaştı. İşte binlerce beğeni alan kareler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.11.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:41
Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun’dan yeni pozlar!

atv'nin sevilen dizisi "Bir Gece Masalı", konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not aldı.

Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun’dan yeni pozlar!

Güzelliğiyle dikkat çeken Su Burcu Yazgı Coşkun, "Kardeşlerim" dizisinde canlandırdığı "Asiye" rolünden sonra bir kez daha gönülleri fethetti.

Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun’dan yeni pozlar!

Mahir'in (Burak Deniz) aşkı Canfeza'yı canlanıdıran Yazgı, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem oldu.

Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun’dan yeni pozlar!

Yazgı, rol arkadaşı Burak Deniz ile eğlenceli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun’dan yeni pozlar!

O paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İkilinin takipçilerinden," Çok güzelsiniz", "Maşallah", "En güzel partner" gibi yorumlar geldi.

Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun’dan yeni pozlar!

İşte o kareler...

Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun’dan yeni pozlar!

İşte o kareler...

Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun’dan yeni pozlar!

İşte o kareler...