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"Bulunmasını istiyorum" Yeliz Yeşilmen evini soyan çalışanını ifşaladı!

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Ali Uğur Akbaş ile barıştığını duyuran Yeşilmen, bu kez başına gelen olayla gündeme geldi. Mısır tatilinden dönen ünlü isim, evine vardığında büyük bir şok yaşadı. Instagram hesabından soyulduğunu duyuran Yeşilmen, 'Bir an önce bulunmasını istiyorum. Çok ciddi kayıp var' deyip çalışanının fotoğrafını da paylaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.01.2025 15:48 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 15:57
Bulunmasını istiyorum Yeliz Yeşilmen evini soyan çalışanını ifşaladı!

2010 yılında dünyaevine girdiği Ali Uğur Akbaş ile 2021 yılında yollarını ayıran Yeliz Yeşilmen, eski eşiyle yeniden barışmıştı.

Bulunmasını istiyorum Yeliz Yeşilmen evini soyan çalışanını ifşaladı!

Evliliklerine bir şans daha veren ikili, yeni yıla birlikte girerek sarmaş dolaş pozlar vermişti.

Bulunmasını istiyorum Yeliz Yeşilmen evini soyan çalışanını ifşaladı!

Mısır tatilinden paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Yeşilmen, bu kez de bambaşka bir olayla gündeme geldi.

Bulunmasını istiyorum Yeliz Yeşilmen evini soyan çalışanını ifşaladı!

Yeşilmen, evine döndükten sonra büyük şok yaşadı.

Bulunmasını istiyorum Yeliz Yeşilmen evini soyan çalışanını ifşaladı!

Instagram hesabından paylaşım yapan Yeliz Yeşilmen, çalışanı tarafından soyulduğunu duyurdu.

Bulunmasını istiyorum Yeliz Yeşilmen evini soyan çalışanını ifşaladı!

"BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYORUM"

Değerli eşyalarının da çalındığını belirten Yeşilmen şu ifadelere yer verdi:

"Evimi soyup beni tatildeyken kaçan kadın görenler bence direkt yazsın çünkü ciddi ciddi çok kayıp var.

Bulunmasını istiyorum Yeliz Yeşilmen evini soyan çalışanını ifşaladı!

Seni çok seviyorum deyip de benim tatile gittiğim an kaçması da herhalde herkesin başına gelen bir olay diye düşünüyorum artık bir an önce bulunmasını istiyorum."

Bulunmasını istiyorum Yeliz Yeşilmen evini soyan çalışanını ifşaladı!

Yeliz Yeşilmen'in çocukları

Bulunmasını istiyorum Yeliz Yeşilmen evini soyan çalışanını ifşaladı!

Yeliz Yeşilmen