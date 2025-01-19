19 Ocak 2025, Pazar
"Bulunmasını istiyorum" Yeliz Yeşilmen evini soyan çalışanını ifşaladı!
Geçtiğimiz günlerde eski eşi Ali Uğur Akbaş ile barıştığını duyuran Yeşilmen, bu kez başına gelen olayla gündeme geldi. Mısır tatilinden dönen ünlü isim, evine vardığında büyük bir şok yaşadı. Instagram hesabından soyulduğunu duyuran Yeşilmen, 'Bir an önce bulunmasını istiyorum. Çok ciddi kayıp var' deyip çalışanının fotoğrafını da paylaştı.
Giriş Tarihi: 19.01.2025 15:48 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 15:57