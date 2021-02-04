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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bülent Serttaş ve oryantal Didem kavgalı çıktı! Polise ihbar etmiş… Bülent Serttaş ve oryantal Didem kavgalı çıktı! Polise ihbar etmiş…
Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına konuk olan Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmaması sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Serttaş'ın bakmamak için verdiği çabanın nedeni ortaya çıktı. İkilinin husumetli olduğu ve Oryantal Didem'in Serttaş'ı polise ihbar ettiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 04.02.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 09:05
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olan, Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için verdiği çabanın gerçek nedeni ortaya çıktı. Günaydın yazarlarından Ömer Karahan'ın haberine göre; Bülent Serttaş ile Oryantal Didem arasında husumet var. Oryantal Didem, Bülent Serttaş'ı polise ihbar etmiş. İşte Ömer Karahan'ın o haberi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son birkaç gündür herkes bir TV programına katılan Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için verdiği uğraşı konuşuyor. Serttaş'ın yayında sergilediği duruş o kadar komikti ki. Kimi durumu Serttaş'ın eşi Selvi Hanım'a gösterdiği sadakat duygusuyla özetlemeye çalıştı, kimi de 'Eşinden korktuğu için böyle davrandı' dedi.
Ama böyle düşünenler sanırım pandemi günlerinde Serttaş'la ilgili bir detayı hafızalarından silmiş olmalı... Öyle ya yıllar önce Serttaş'ın ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova'ya olan bakışı nasıl unutulabilir ki... O bakış aynı anda 15 oryantali pür dikkat izlemeye eşdeğerdi...
Konu üzerine Serttaş cephesi sessizliğini korurken oryantal Didem bu duruma içerlediğini beyan etti. Ancak işin aslının bambaşka bir boyutta olduğuna dair iddiaları var.
Şöyle ki; Bülent Serttaş ve oryantal Didem, geçtiğimiz yaz Florya'da bir düğünde sahne almış. Düğüne geç gelen Didem, organizatör tarafından sahneden erkenden indirilmiş. Ve sonra Didem büyük bir sinirle düğünün yapıldığı mekandan ayrılıp polisi arayarak ihbarda bulunmuş.