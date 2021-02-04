Bülent Serttaş ve oryantal Didem kavgalı çıktı! Polise ihbar etmiş…

Son birkaç gündür herkes bir TV programına katılan Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için verdiği uğraşı konuşuyor. Serttaş'ın yayında sergilediği duruş o kadar komikti ki. Kimi durumu Serttaş'ın eşi Selvi Hanım'a gösterdiği sadakat duygusuyla özetlemeye çalıştı, kimi de 'Eşinden korktuğu için böyle davrandı' dedi.

