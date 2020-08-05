Bülent Şakrak'ın Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil ile ‘Babalar ve oğulları’ paylaşımına beğeni yağdı

Bülent Şakrak, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil aileleriyle birlikte tatilde bir araya geldiler. Okan Ali, Marsel ve Fikret Ali adını verdikleri çocukları ile verdikleri pozu paylaşan Bülent Şakrak, Erkan Kolçak Köstendi ve Ali Atay sosyal medyada ilgi odağı oldular. Erkan Kolçak Köstendil geçtiğimiz haftalarda oğlu Marsel'i kucağına alırken paylaşımla birlikte yüzü de ilk görülmüş oldu. Bülent Şakrak, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğullarıyla benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı.