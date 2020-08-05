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Haberler Galeri Bülent Şakrak'ın Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil ile ‘Babalar ve oğulları’ paylaşımına beğeni yağdı

Bülent Şakrak'ın Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil ile ‘Babalar ve oğulları’ paylaşımına beğeni yağdı

Bülent Şakrak, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil aileleriyle birlikte tatilde bir araya geldiler. Okan Ali, Marsel ve Fikret Ali adını verdikleri çocukları ile verdikleri pozu paylaşan Bülent Şakrak, Erkan Kolçak Köstendi ve Ali Atay sosyal medyada ilgi odağı oldular. Erkan Kolçak Köstendil geçtiğimiz haftalarda oğlu Marsel'i kucağına alırken paylaşımla birlikte yüzü de ilk görülmüş oldu. Bülent Şakrak, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğullarıyla benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 05.08.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 11:56
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Bülent Şakrak'ın Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil ile ‘Babalar ve oğulları’ paylaşımına beğeni yağdı

Sevilen oyuncular Bülent Şakrak, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil tatilde aileleri ile birlikte bir araya geldiler. Muziplikleriyle bilinen Bülent Şakrak, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil verdikleri 'babalar ve oğulları' pozu ile sosyal medyanın ilgi odağı oldular.

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Bülent Şakrak'ın Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil ile ‘Babalar ve oğulları’ paylaşımına beğeni yağdı

Okan Ali, Marsel ve Fikret Ali adını verdikleri çocukları ile aynı pozu veren Bülent Şakrak, Erkan Kolçak Köstendi ve Ali Atay ortaya çıkan keyifli kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Bülent Şakrak'ın Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil ile ‘Babalar ve oğulları’ paylaşımına beğeni yağdı

Bülent Şakrak, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğullarıyla benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı.

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Bülent Şakrak'ın Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil ile ‘Babalar ve oğulları’ paylaşımına beğeni yağdı

Çiçeği burnunda baba Erkan Kolçak Köstendil'in oğlu Martsel'in yüzü de bu paylaşım ile ilk kez görünmüş oldu.

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Bülent Şakrak'ın Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil ile ‘Babalar ve oğulları’ paylaşımına beğeni yağdı

İşte Bülent Şakrak, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil oğullarıyla yaptıkları paylaşımlar...