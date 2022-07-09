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Bülent Ersoy'un vasiyeti ortaya çıktı! Gülşen detayı pes dedirtti

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un cenazesinde çekilen görüntüleri gündem olmuş, Diva daha sonra muhabirlerin "Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?" sorusu üzerine, "Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim. Evet, mezar yerim belli." demişti. Yakın dostu Fevzi Siverek'in 'Diva'ya asansörlü mezar yaptıracağız' sözleri ise tepkilere neden olmuştu. 70 yaşındaki usta sanatçının ortaya çıkan ilginç vasiyeti sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 09.07.2022 11:47
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Bülent Ersoy’un vasiyeti ortaya çıktı! Gülşen detayı pes dedirtti

Son dönemlerin en çok konuşulan ismi haline gelen Bülent Ersoy'un 1.5 milyon TL değerinde asansörlü mezarlık yaptıracağına dair iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Bülent Ersoy’un vasiyeti ortaya çıktı! Gülşen detayı pes dedirtti

Mezarlığa nasıl sığacağını dert edinen Ersoy, sosyal medyada yayınlanan bir videosunda "Ben buraya sığmam" ifadelerini kullanmış ve daha sonra kendisine büyük bir mezarlık yaptırma kararına varmıştı.

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Bülent Ersoy’un vasiyeti ortaya çıktı! Gülşen detayı pes dedirtti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan mezar yeri konusunda yardım istediğini söyleyen Ersoy, "Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istirham ettim. Evet mezar yerim belli" diye konuşmuştu.

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Bülent Ersoy’un vasiyeti ortaya çıktı! Gülşen detayı pes dedirtti

Ersoy'un menajeri Fevzi Siverek "Bülent Hanım'a Zincirlikuyu'dan bir mezar yeri ayarlamışım. Ama hayranları ulaşmasın diye biraz derin yapacağız. Derin yapacağımız için Bülent Hanım'ın mezarını asansörlü yapacağız. " demişti.

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Bülent Ersoy’un vasiyeti ortaya çıktı! Gülşen detayı pes dedirtti

Siverek "Asansörle aşağı indireceğiz. Asansör de şifreli olacak. Bir de mezarını sade yapacağız. Biliyorsunuz dinimiz de çok şatafata müsaade etmez." ifadelerini kullanmıştı.