09 Temmuz 2022, Cumartesi
Bülent Ersoy'un vasiyeti ortaya çıktı! Gülşen detayı pes dedirtti
Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un cenazesinde çekilen görüntüleri gündem olmuş, Diva daha sonra muhabirlerin "Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?" sorusu üzerine, "Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim. Evet, mezar yerim belli." demişti. Yakın dostu Fevzi Siverek'in 'Diva'ya asansörlü mezar yaptıracağız' sözleri ise tepkilere neden olmuştu. 70 yaşındaki usta sanatçının ortaya çıkan ilginç vasiyeti sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 09.07.2022 11:47
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