Bülent Ersoy'a ne oldu? Bülent Ersoy moraran elleriyle sevenlerini korkuttu

Güçlü sesiyle Türk müziğinin en önemli isimlerinden olan Bülent Ersoy sevenlerini korkuttu. Yıllardır sahnelerden inmeyen Bülent Ersoy önceki akşam bir mekanda sahneye çıktı. Her daim gösterişli kıyafetleri dikkatleri üzerine çeken Bülent Ersoy, bu kez bambaşka bir detayla dikkatleri üzerine topladı. Diva'nın moraran elleri sevenlerini korkuttu.