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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bülent Ersoy ikiz villalarının dekorasyonu için kesenin ağzını açtı! Servet ödedi... Bülent Ersoy ikiz villalarının dekorasyonu için kesenin ağzını açtı! Servet ödedi... Bülent Ersoy, Bodrum'da 40 milyon lira değerinde ikiz villa satın aldı. Bodrum Kalesi manzaralı villaların tapu ve devir işlemleri için Bodrum'da olan Diva, evin dekorasyonu için de 100 bin TL'lik alışveriş yaptı. Tek seferde 40 milyona villa alan Bülent Ersoy'un mal varlığı ise gündem oldu. İşte başta Bülent Ersoy olmak üzere ünlülerin evleri... Giriş Tarihi: 22.12.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 16:36
Diva, 40 milyon liraya Bodrum Kalesi manzaralı 2 villa satın aldı. Tapu işlemleri için geçtiğimiz kasım ayında 2 günlük Bodrum'da bulunan Bülent Ersoy, "Koronavirüs ile ilgili herkes bir açıklama yapıyor. Benim bir şey söylemem abesle iştigal olur. Virüs ile ilgili bilirkişiler açıklama yapıyor ben de layıkıyla uygulama çalışıyorum. Bodrum'dan iki villa aldım. İki günlüğüne onun için geldim. Yarın tapu işlemleri bitiyor. İşlerim bitince hemen İstanbul'a döneceğim." dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bodrum'daki villasına 100 bin TL'ye eşya alan Bülent Ersoy, koronavirüs pandemisi nedeniyle konserlerin askıya alındığı şu günlerde tadilat işleriyle uğraşıyor. Ersoy, yeni evinin tüm işleri biter bitmez soluğu Bodrum'da alacak.
"BEN FİYAT KONUŞMAM, GEREK YOK" Daha önce basında villaların fiyatları ile ilgili çıkan haberlerin abartılı olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Zaten rakamları biliyorsunuz. Ben fiyat konuşmam, buna gerek yok, beğendim ve iki villa aldım." diye konuştu. "KENDİ KARARIMI KENDİM VERİR, ONU UYGULARIM"
Pandemi döneminde Bodrum'da ikinci konutları olanların nüfus kayıtlarını ilçeye aldırmaları çağrıları olduğunun hatırlatılması üzerine Ersoy, "Ben duymadım. Böyle şeyleri çok da ciddiye almam. Kararları kendim veririm ve onu uygularım." dedi.
BÜLENT ERSOY'UN MAL VARLIĞI
İstanbul'da 28 daire-4 villa.
İstanbul Fenerbahçe'de sauna. Marmaris ve Bodrum'da villa.