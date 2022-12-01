Bülent Ersoy da alışveriş çılgınlığı kervanına katıldı! 3 gün boyunca alışveriş yaparak minik bir servet ödedi! Bakın en çok ne almış!

Sesi, şaşalı kıyafetleri, sık sık değiştirdiği imajı ve pahalı takılarıyla da kendinden söz ettirmeyi başaran Bülent Ersoy, bu defa da yaptığı alışverişlerle konuşuldu. 'Black Friday' çılgınları kervanına Bülent Ersoy da katıldı. 3 gün boyunca AVM turu atan Bülent Ersoy, ufak çaplı servet harcadı. Bakın en çok ne almış?

Giriş Tarihi: 01.12.2022 11:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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