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Bülent Ersoy da alışveriş çılgınlığı kervanına katıldı! 3 gün boyunca alışveriş yaparak minik bir servet ödedi! Bakın en çok ne almış!

Sesi, şaşalı kıyafetleri, sık sık değiştirdiği imajı ve pahalı takılarıyla da kendinden söz ettirmeyi başaran Bülent Ersoy, bu defa da yaptığı alışverişlerle konuşuldu. 'Black Friday' çılgınları kervanına Bülent Ersoy da katıldı. 3 gün boyunca AVM turu atan Bülent Ersoy, ufak çaplı servet harcadı. Bakın en çok ne almış?

Giriş Tarihi: 01.12.2022 11:17
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Bülent Ersoy da alışveriş çılgınlığı kervanına katıldı! 3 gün boyunca alışveriş yaparak minik bir servet ödedi! Bakın en çok ne almış!

Kasım'ın son haftasındaki çılgın alışveriş kervanına katılan bir isim de Bülent Ersoy oldu. Ünlü sanatçı, 3 gün arayla çıktığı AVM turunda 286 bin TL harcadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bülent Ersoy da alışveriş çılgınlığı kervanına katıldı! 3 gün boyunca alışveriş yaparak minik bir servet ödedi! Bakın en çok ne almış!

3 GÜN ARAYLA ALIŞVERİŞTE

Hürriyet'in haberine göre; 'Black Friday' yani 'Kara Cuma' indirimlerinde dünya çapında milyarlarca dolar harcandı.

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Bülent Ersoy da alışveriş çılgınlığı kervanına katıldı! 3 gün boyunca alışveriş yaparak minik bir servet ödedi! Bakın en çok ne almış!

Bu dönemde alışveriş çılgınlığına kapılanlardan biri de lüks harcamalarıyla bilinen Bülent Ersoy'du.

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Bülent Ersoy da alışveriş çılgınlığı kervanına katıldı! 3 gün boyunca alışveriş yaparak minik bir servet ödedi! Bakın en çok ne almış!

KÜÇÜK BİR SERVET ÖDEDİ

Sanatçı, 3 gün arayla bir AVM'de alışveriş yaptı. Ve satın aldığı ürünler için de küçük bir servet ödedi.

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Bülent Ersoy da alışveriş çılgınlığı kervanına katıldı! 3 gün boyunca alışveriş yaparak minik bir servet ödedi! Bakın en çok ne almış!

KREMLERE 65 BİN LİRA

Günün anlamına uygun olarak siyahlara bürünen Bülent Ersoy, 24 ve 27 Kasım'da yaptığı alışverişlerde toplamda 286 bin lira harcadı.