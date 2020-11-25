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Bülent Ersoy altı saatte 100 bin TL harcadı! Alışverişi taksiye sığmadı

Türk müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki gün Bodrum'da aldığı evi için alışverişe çıktı. Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıyan Ersoy, altı saat süren alışverişin sonunda 100 bin TL harcadı. Ersoy'un aldığı ürünlerin taşınması için yardım eden personeller, poşetleri taksiye sığdıramadı.

Giriş Tarihi: 25.11.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 08:56
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Bülent Ersoy altı saatte 100 bin TL harcadı! Alışverişi taksiye sığmadı

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy, yeni aldığı ev için Zorlu'da alışverişe çıktı. Yardımcısıyla birlikte öğle saatlerinde AVM'ye gelen Bülent Ersoy, akşam vakti alışverişini noktaladı.

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Bülent Ersoy altı saatte 100 bin TL harcadı! Alışverişi taksiye sığmadı

ALDIKLARI TAKSİYE SIĞMADI

Hem kışlık, hem de evi için alışveriş yaptığını söyleyen Diva, "Böyle sık alışveriş yapmıyorum. Çıktığım zaman da tam yapıyorum" dedi. Usta sanatçıya aldığı ürünleri taşıması için yardım eden personeller, poşetleri taksiye sığdıramadı.

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Bülent Ersoy altı saatte 100 bin TL harcadı! Alışverişi taksiye sığmadı

100 BİN TL HARCADI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesini takan Diva'nın, yaklaşık 6 saat süren alışveriş turu için 100 bin TL ödediği öğrenildi.

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Bülent Ersoy altı saatte 100 bin TL harcadı! Alışverişi taksiye sığmadı

EVİ 40 MİLYON TL'YE ALDI!

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, toplam 40 milyon TL'ye iki süper lüks villa satın alan usta sanatçı, geçtiğimzi günlerde villaların tapu işlemleri için Bodrum'a gelmişti.

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Bülent Ersoy altı saatte 100 bin TL harcadı! Alışverişi taksiye sığmadı

"BEN FİYAT KONUŞMAM"

Daha önce basında villaların fiyatları ile ilgili çıkan haberlerin abartılı olduğuna dikkat çeken Bülent Ersoy, "Zaten rakamları biliyorsunuz. Ben fiyat konuşmam, buna gerek yok, beğendim ve iki villa aldım" ifadelerini kullanmıştı.