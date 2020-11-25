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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bülent Ersoy altı saatte 100 bin TL harcadı! Alışverişi taksiye sığmadı Bülent Ersoy altı saatte 100 bin TL harcadı! Alışverişi taksiye sığmadı
Türk müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki gün Bodrum'da aldığı evi için alışverişe çıktı. Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıyan Ersoy, altı saat süren alışverişin sonunda 100 bin TL harcadı. Ersoy'un aldığı ürünlerin taşınması için yardım eden personeller, poşetleri taksiye sığdıramadı.
Giriş Tarihi: 25.11.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 08:56
Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy, yeni aldığı ev için Zorlu'da alışverişe çıktı. Yardımcısıyla birlikte öğle saatlerinde AVM'ye gelen Bülent Ersoy, akşam vakti alışverişini noktaladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR ALDIKLARI TAKSİYE SIĞMADI
Hem kışlık, hem de evi için alışveriş yaptığını söyleyen Diva, "Böyle sık alışveriş yapmıyorum. Çıktığım zaman da tam yapıyorum" dedi. Usta sanatçıya aldığı ürünleri taşıması için yardım eden personeller, poşetleri taksiye sığdıramadı.
100 BİN TL HARCADI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesini takan Diva'nın, yaklaşık 6 saat süren alışveriş turu için 100 bin TL ödediği öğrenildi.
EVİ 40 MİLYON TL'YE ALDI!
Muğla'nın Bodrum ilçesinden, toplam 40 milyon TL'ye iki süper lüks villa satın alan usta sanatçı, geçtiğimzi günlerde villaların tapu işlemleri için Bodrum'a gelmişti.
"BEN FİYAT KONUŞMAM"
Daha önce basında villaların fiyatları ile ilgili çıkan haberlerin abartılı olduğuna dikkat çeken Bülent Ersoy, "Zaten rakamları biliyorsunuz. Ben fiyat konuşmam, buna gerek yok, beğendim ve iki villa aldım" ifadelerini kullanmıştı.