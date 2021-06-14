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Buket Aydın Emir Sarıgül ile fena yakalandı! “Tükürdüğünü yaladı…”

Bir süre önce yollarını ayıran Buket Aydın ve Emir Sarıgül, yeniden barıştıkları ve evlenecekleri haberleriyle gündeme gelmişti. Evlilik iddialarını sert bir dille yalanlayan Buket Aydın, bu kez fena yakalandı. Asla tekrar bir araya gelmeyeceklerini söyleyen Aydın, Emir Sarıgül ile Yeniköy'de tekneye binerken birlikte görüntülendi. Bülent Cankurt ise Spiker Buket Aydın ile Emir Sarıgül buluşmasından yeni kareyi köşesinden paylaşarak sordu; "Hani yalandı?"

Giriş Tarihi: 14.06.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 10:13
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Buket Aydın Emir Sarıgül ile fena yakalandı! “Tükürdüğünü yaladı…”

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Buket Aydın ile Emir Sarıgül ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son olarak Bülent Cankurt köşesinden, Buket Aydın'ın eski aşkı Emir Sarıgül ile barıştığını ve evleneceğini duyurmuştu.

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Buket Aydın Emir Sarıgül ile fena yakalandı! “Tükürdüğünü yaladı…”

İddiaları sert bir dille yalanlayan Buket Aydın yine tükürdüğünü yaladı!

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Buket Aydın Emir Sarıgül ile fena yakalandı! “Tükürdüğünü yaladı…”

Kısa süre önce Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktaladığını, asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söyleyen Buket Aydın, Emir Sarıgül ile Yeniköy'de sevgilisinin tekneye binerken birlikte görüntülendi.

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Buket Aydın Emir Sarıgül ile fena yakalandı! “Tükürdüğünü yaladı…”

Bülent Cankurt ise Spiker Buket Aydın ile Emir Sarıgül buluşmasından yeni kareyi köşesinden paylaşarak sordu "Hani yalandı?"

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Buket Aydın Emir Sarıgül ile fena yakalandı! “Tükürdüğünü yaladı…”

İşte Bülent Cankurt'un yazısı:

Yalanlar üzerine kurulu bir aşk hikayesinde son perde! Biliyorsunuz; spiker Buket Aydın, geçen yıl Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı haberlerini yalanlamış, öpüştükleri fotoğraf ortaya çıkınca yalancının kendisi olduğu anlaşılmıştı.