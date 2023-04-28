Buğrahan Tuncer’le nişanlanan Eda Ece kardeşlerini paylaştı! Görenler hayran kaldı

Ekranların sevilen ismi Eda Ece uzun süredir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlilik yolunda ilk adımı attı. 2019 yılında aşklarına başlayan ve 20 Haziran'da nikah masasına oturan çift aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Geceden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Ece ilk kez ablalarını paylaştı. Eda Ece'nin ablalarını gören hayran kaldı.