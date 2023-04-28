28 Nisan 2023, Cuma
Buğrahan Tuncer’le nişanlanan Eda Ece kardeşlerini paylaştı! Görenler hayran kaldı
Ekranların sevilen ismi Eda Ece uzun süredir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlilik yolunda ilk adımı attı. 2019 yılında aşklarına başlayan ve 20 Haziran'da nikah masasına oturan çift aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Geceden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Ece ilk kez ablalarını paylaştı. Eda Ece'nin ablalarını gören hayran kaldı.
Giriş Tarihi: 28.04.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 14:04
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