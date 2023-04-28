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Haberler Galeri Buğrahan Tuncer’le nişanlanan Eda Ece kardeşlerini paylaştı! Görenler hayran kaldı

Buğrahan Tuncer’le nişanlanan Eda Ece kardeşlerini paylaştı! Görenler hayran kaldı

Ekranların sevilen ismi Eda Ece uzun süredir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlilik yolunda ilk adımı attı. 2019 yılında aşklarına başlayan ve 20 Haziran'da nikah masasına oturan çift aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Geceden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Ece ilk kez ablalarını paylaştı. Eda Ece'nin ablalarını gören hayran kaldı.

Giriş Tarihi: 28.04.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 14:04
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Buğrahan Tuncer’le nişanlanan Eda Ece kardeşlerini paylaştı! Görenler hayran kaldı

Eda Ece uzun süredir aşk yaşadığı Buğrahan Tuncer ile evlilik kararı aldı. 20 Haziran'da nikah masasına oturacak olan çift, dün akşam düzenlenen törenle nişanlandı.

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Buğrahan Tuncer’le nişanlanan Eda Ece kardeşlerini paylaştı! Görenler hayran kaldı

Sade ve beyaz bir kıyafet giyen Ece tarzıyla sosyal medyada çok beğenildi.

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Buğrahan Tuncer’le nişanlanan Eda Ece kardeşlerini paylaştı! Görenler hayran kaldı

Gece fotoğraflarını yayınlayan güzel oyuncu, ilk kez ablalarını paylaştı.

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Buğrahan Tuncer’le nişanlanan Eda Ece kardeşlerini paylaştı! Görenler hayran kaldı

Eda Ece'nin ablalarını gören hayran kaldı.

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Buğrahan Tuncer’le nişanlanan Eda Ece kardeşlerini paylaştı! Görenler hayran kaldı

İşte Eda Ece başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...