Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün boşanma protokolü ortaya çıktı! İhanetin bedeli ağır oldu

Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz'ün boşanma protokolü ortaya çıktı! 2018 yılında dünyaevine giren ve Cem adından bir oğulları olan çift geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Fikir ayrılıkları nedeniyle boşandıkları ileri sürülürken çiftin boşanma kararının ardından Buğra Gülsoy'un ihaneti olduğu ortaya çıktı. Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün boşanma protokolündeki çok konuşulacak gizli detay ortaya çıktı.