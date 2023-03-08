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Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün boşanma protokolü ortaya çıktı! İhanetin bedeli ağır oldu

Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz'ün boşanma protokolü ortaya çıktı! 2018 yılında dünyaevine giren ve Cem adından bir oğulları olan çift geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Fikir ayrılıkları nedeniyle boşandıkları ileri sürülürken çiftin boşanma kararının ardından Buğra Gülsoy'un ihaneti olduğu ortaya çıktı. Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün boşanma protokolündeki çok konuşulacak gizli detay ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.03.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 11:52
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Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün boşanma protokolü ortaya çıktı! İhanetin bedeli ağır oldu

Buğra Gülsoy ile 2018 yılında nikah masasına oturduğu Nilüfer Gürbüz ile yollarını ayırdı.

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Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün boşanma protokolü ortaya çıktı! İhanetin bedeli ağır oldu

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftlerden olan Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'den kötü haber gelmişti.

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Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün boşanma protokolü ortaya çıktı! İhanetin bedeli ağır oldu

Nisan ayında 4 yaşına girecek olan Cem adında bir oğulları olan çift aldıkları ortak kararla evliliklerini anlaşmalı olarak bitirdi.

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Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün boşanma protokolü ortaya çıktı! İhanetin bedeli ağır oldu

Aynı evde yaşayan çiftin uzun süredir beraber değil, tek başlarına sosyal ortamlar katılması dikkat çekiyordu.

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Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’ün boşanma protokolü ortaya çıktı! İhanetin bedeli ağır oldu

2018 yılında evlenen çift salı günü anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün 4 yaşındaki oğulları Cem'in velayeti annede kaldı.