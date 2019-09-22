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Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ı görenler tanıyamıyor! İşte Merve Erdoğan'ın inanılmaz değişimi...
Bücür Cadı dizisinin Zeliş'i Merve Erdoğan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor. Bücür Cadı'daki performansıyla dönemin dikkat çeken çocuk oyuncularından dolan Merve Erdoğan artık genç bir kadın oldu. Bücür Cadı'daki Zeliş karakterini canlandıran Merve Erdoğan'ın yıllar sonraki hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte Merve Erdoğan'ın ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimi...
Giriş Tarihi: 22.09.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 14:54
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