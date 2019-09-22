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Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ı görenler tanıyamıyor! İşte Merve Erdoğan'ın inanılmaz değişimi...

Bücür Cadı dizisinin Zeliş'i Merve Erdoğan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor. Bücür Cadı'daki performansıyla dönemin dikkat çeken çocuk oyuncularından dolan Merve Erdoğan artık genç bir kadın oldu. Bücür Cadı'daki Zeliş karakterini canlandıran Merve Erdoğan'ın yıllar sonraki hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte Merve Erdoğan'ın ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

Giriş Tarihi: 22.09.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 14:54
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Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ı görenler tanıyamıyor! İşte Merve Erdoğan'ın inanılmaz değişimi...

90'ların en ünlü dizilerinden olan Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Bücür Cadı'daki performansıyla dönemin dikkat çeken çocuk oyuncularından dolan Merve Erdoğan artık genç bir kadın oldu. Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan 22 Haziran 1991 tarihinde Niğde'de dünyaya geldi. Genç oyuncu son yıllardaki değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Merve Erdoğan ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.

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Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ı görenler tanıyamıyor! İşte Merve Erdoğan'ın inanılmaz değişimi...

Sadri Alışık

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Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ı görenler tanıyamıyor! İşte Merve Erdoğan'ın inanılmaz değişimi...

Adile Naşit

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Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ı görenler tanıyamıyor! İşte Merve Erdoğan'ın inanılmaz değişimi...

Kıvanç Tatlıtuğ

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Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ı görenler tanıyamıyor! İşte Merve Erdoğan'ın inanılmaz değişimi...

Kartal Tibet