Bu yıl düğün var: Derya Uluğ'dan evlilik açıklaması
Geçtiğimiz ay müzisyen Asil Gök ile nişanlanan Derya Uluğ, düğün hazırlıklarına başladıklarını açıkladı. Harbiye konseri öncesi evlilik planlarıyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Bu sene içinde düğünü planlıyoruz" sözleriyle müjdeli haberi verdi.
"Canavar", "Okyanus" ve "Kanunlar Gibi" şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Derya Uluğ, özel hayatından gelen müjdeli haberle gündeme geldi. Uzun süredir müzikal birlikteliklerini mutlu bir ilişkiyle sürdüren Derya Uluğ ile Asil Gök, evlilik kararı aldı.
Geçtiğimiz ay aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanan ünlü çift, evlilik yolunda ilk büyük adımı atmıştı. Nişan haberleriyle sevenlerini sevindiren çiftten bu kez düğün müjdesi geldi.
DÜĞÜN HAZIRLIKLARI BAŞLADI
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluşan Derya Uluğ, konser öncesinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.
Özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, nişan sürecinin ardından düğün hazırlıklarına başladıklarını duyurdu.
"BU SENE EVLENİYORUZ"
Düğün tarihiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan Derya Uluğ, henüz net bir gün belirlemediklerini ancak nikah için 2026 yılını işaret etti.
Ünlü şarkıcı, "Tarihimiz henüz belli değil ama bu sene içinde düğünü planlıyoruz" sözleriyle evlilik müjdesini verdi.
Derya Uluğ'un açıklaması, çiftin hayranlarını heyecanlandırırken gözler şimdi ünlü şarkıcı ile Asil Gök'ün düğün tarihine çevrildi.
Harbiye sahnesinde sevilen şarkılarını seslendiren Derya Uluğ, hem performansı hem de evlilik açıklamasıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.