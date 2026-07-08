Bu yıl düğün var: Derya Uluğ'dan evlilik açıklaması

"Canavar", "Okyanus" ve "Kanunlar Gibi" şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Derya Uluğ, özel hayatından gelen müjdeli haberle gündeme geldi. Uzun süredir müzikal birlikteliklerini mutlu bir ilişkiyle sürdüren Derya Uluğ ile Asil Gök, evlilik kararı aldı.

Geçtiğimiz ay aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanan ünlü çift, evlilik yolunda ilk büyük adımı atmıştı. Nişan haberleriyle sevenlerini sevindiren çiftten bu kez düğün müjdesi geldi.

"BU SENE EVLENİYORUZ"

Düğün tarihiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan Derya Uluğ, henüz net bir gün belirlemediklerini ancak nikah için 2026 yılını işaret etti.

Ünlü şarkıcı, "Tarihimiz henüz belli değil ama bu sene içinde düğünü planlıyoruz" sözleriyle evlilik müjdesini verdi.