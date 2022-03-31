31 Mart 2022, Perşembe
Bruce Willis’ten hayranlarına kötü haber! Oyunculuğu bıraktı
Hollywood'un yıldız isimlerinden Bruce Willis'ten hayranlarına kötü haber geldi. Bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmasından sonra oyunculuk kariyerinden uzaklaşacağı açıklandı. Willis'in kızı Rumer Willis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Muhteşem destekçileri ile ailesi olarak, sevgili Bruce'un bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konulduğunu paylaşmak istedik" dedi.
Giriş Tarihi: 31.03.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 09:15
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