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Bruce Willis’ten hayranlarına kötü haber! Oyunculuğu bıraktı

Hollywood'un yıldız isimlerinden Bruce Willis'ten hayranlarına kötü haber geldi. Bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmasından sonra oyunculuk kariyerinden uzaklaşacağı açıklandı. Willis'in kızı Rumer Willis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Muhteşem destekçileri ile ailesi olarak, sevgili Bruce'un bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konulduğunu paylaşmak istedik" dedi.

Giriş Tarihi: 31.03.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 09:15
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Bruce Willis’ten hayranlarına kötü haber! Oyunculuğu bıraktı

ABD'li aktör Bruce Willis, bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğa ara vereceği bildirildi.

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Bruce Willis’ten hayranlarına kötü haber! Oyunculuğu bıraktı

ABD'li aktör 67 yaşındaki Bruce Willis'in bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmasından sonra oyunculuk kariyerinden uzaklaşacağı açıklandı.

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Bruce Willis’ten hayranlarına kötü haber! Oyunculuğu bıraktı

Willis'in kızı Rumer Willis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bruce'un muhteşem destekçileri ile, ailesi olarak, sevgili Bruce'un bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konulduğunu paylaşmak istedik" dedi.

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Bruce Willis’ten hayranlarına kötü haber! Oyunculuğu bıraktı

Willis, "Bunun bir sonucu olarak Bruce, kendisi için çok şey ifade eden kariyerine ara veriyor. Ailemiz için gerçekten zorlu olan bir zamanda devam eden sevginiz, şefkatiniz ve desteğiniz için çok minnettarız.

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Bruce Willis’ten hayranlarına kötü haber! Oyunculuğu bıraktı

Güçlü bir aile olarak bu süreçten geçiyoruz ve bundan hayranlarına da bahsetmek istedik çünkü onun sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.