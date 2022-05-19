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Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in milyonlarca sterlin değerindeki malikanesi olay oldu

David ve Victoria Beckham çiftinin oğulları Brooklyn Beckham ile oyuncu Nicola Anne Peltz, geçtiğimiz ay dünyaevine girmişti. Milyonluk düğünleriyle günlerce konuşulan çift şimdi de lüks evleriyle gündeme oturdu. Geçen yıl Beverly Hills'te bir malikane satın alan çift karı-koca olarak hayatlarına devam ederken, evleri mercek altına alındı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.05.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 16:10
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Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz’in milyonlarca sterlin değerindeki malikanesi olay oldu

Dünyaca ünlü çift David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, 2020 yılının temmuz ayında oyuncu Nicola Anne Peltz ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

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Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz’in milyonlarca sterlin değerindeki malikanesi olay oldu

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADILAR

Çiftin düğün öncesi evlilik sözleşmesi imzaladığı da öğrenilmiş, oyunculuk yapan Amerikalı Nicola Anne Peltz'in milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz'in bu sözleşmede parmağı olduğu ortaya çıkmıştı.

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Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz’in milyonlarca sterlin değerindeki malikanesi olay oldu

23 yaşındaki Brookly Beckham ile 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz'in imzaladığı sözleşmeye göre, boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak.

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Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz’in milyonlarca sterlin değerindeki malikanesi olay oldu

Beckham ve Peltz'in, bu tür bir sözleşme imzaladıkları haberi nişanlanmalarından bu yana gündeme geliyordu ancak bu iddia hakkında ne Beckham ne de Peltz ailesinden bir açıklama gelmemişti.

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Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz’in milyonlarca sterlin değerindeki malikanesi olay oldu

EVLENDİLER

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz, geçtiğimiz ay ise görkemli bir düğünle evlenmişti. Milyarder Nelson Peltz'in Palm Springs'teki malikanesinde yapılan düğüne, ünlü isimler akın etmişti. Nicola Anne Peltz, törende iki ayrı gelinlik giymişti.