19 Mayıs 2022, Perşembe
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in milyonlarca sterlin değerindeki malikanesi olay oldu
David ve Victoria Beckham çiftinin oğulları Brooklyn Beckham ile oyuncu Nicola Anne Peltz, geçtiğimiz ay dünyaevine girmişti. Milyonluk düğünleriyle günlerce konuşulan çift şimdi de lüks evleriyle gündeme oturdu. Geçen yıl Beverly Hills'te bir malikane satın alan çift karı-koca olarak hayatlarına devam ederken, evleri mercek altına alındı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.05.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 16:10
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