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Bozkır Arslanı Celaleddin başlıyor! İlk bölümüyle nefes kesecek! İşte oyuncu kadrosu…

atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor. Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" ilk bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de atv ekranında olacak.

Giriş Tarihi: 21.05.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 11:12
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Bozkır Arslanı Celaleddin başlıyor! İlk bölümüyle nefes kesecek! İşte oyuncu kadrosu…

Dizinin bu akşam ekrana gelecek ilk bölümünde şehzade Celaleddin, Cengiz Han'la ilk kez karşı karşıya gelecek ve büyük mücadelenin fitili ateşlenecek!

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Bozkır Arslanı Celaleddin başlıyor! İlk bölümüyle nefes kesecek! İşte oyuncu kadrosu…

İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden Celaleddin Harzemşah'ın öyküsü bu akşam başlıyor.

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Bozkır Arslanı Celaleddin başlıyor! İlk bölümüyle nefes kesecek! İşte oyuncu kadrosu…

Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova üstlendi. Dizinin kadrosunda Türkiye'den Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler yer aldı.

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Bozkır Arslanı Celaleddin başlıyor! İlk bölümüyle nefes kesecek! İşte oyuncu kadrosu…

İşte muhteşem oyuncu kadrosu;
CELALEDDİN (EMRE KIVILCIM)

O bir aslan avcısıdır. Harzemşah devletinin cesur, zeki ve adil şehzadesi. Savaş sanatında bir deha seviyesinde. Devletin geleceği için yalnızca Moğollarla değil, içerideki düşmanlarla da baş etmek zorundadır.

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Bozkır Arslanı Celaleddin başlıyor! İlk bölümüyle nefes kesecek! İşte oyuncu kadrosu…

KUTLUBİKE (YULDUZ ADJABOVA)

Boy beyi Behzat Han'ın kızıdır. Güzelliğinin ardında mahir bir savaşçı gizlidir. Moğolların obasını yakıp ailesini öldürmesinin ardından onu yeniden hayata döndürecek kişi Şehzade Celaleddin olur.