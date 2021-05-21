Bozkır Arslanı Celaleddin başlıyor! İlk bölümüyle nefes kesecek! İşte oyuncu kadrosu…

atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor. Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" ilk bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de atv ekranında olacak.