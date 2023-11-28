28 Kasım 2023, Salı
Boşanma yaradı! Yasemin Çonka’nın son hali hayran bıraktı
Seksenler dizisindeki Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Çonka, geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin programına konuk olmuş, boşandığını açıklayarak gündeme oturmuştu. Evliliğini 3 yıl önce sessiz sedasız bitirdiğini belirten oyuncu, "Kendi cumhuriyetimi ilan ettim" ifadelerini kullandı. Boşanma sonrası fazla kilolarından kurtulan oyuncu, adeta iğne ipliğe döndü. İşte hem son hali hem de tarzıyla dikkat çeken Yasemin Çonka'nın o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 28.11.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 14:17
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