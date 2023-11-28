28 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Boşanma yaradı! Yasemin Çonka’nın son hali hayran bıraktı

Boşanma yaradı! Yasemin Çonka’nın son hali hayran bıraktı

Seksenler dizisindeki Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Çonka, geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin programına konuk olmuş, boşandığını açıklayarak gündeme oturmuştu. Evliliğini 3 yıl önce sessiz sedasız bitirdiğini belirten oyuncu, "Kendi cumhuriyetimi ilan ettim" ifadelerini kullandı. Boşanma sonrası fazla kilolarından kurtulan oyuncu, adeta iğne ipliğe döndü. İşte hem son hali hem de tarzıyla dikkat çeken Yasemin Çonka'nın o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 28.11.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 14:17
  • 1
  • 105
Boşanma yaradı! Yasemin Çonka’nın son hali hayran bıraktı

Seksenler dizisiyle hafızalara kazınan Yasemin Çonka, geçen ay Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu ve özel hayatıyla ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 105
Boşanma yaradı! Yasemin Çonka’nın son hali hayran bıraktı

Ünlü oyuncunun 'Çonka' soyadı yerine 'Baştan' soyadını kullanması ise Ceyda Düvenci'nin dikkatini çekti. Düvenci bunun nedenini sorunca ise Çonka, üç yıl önce boşandığını itiraf etti.

  • 3
  • 105
Boşanma yaradı! Yasemin Çonka’nın son hali hayran bıraktı

Programlara çok fazla katılmadığı için boşandığı haberlerinin de duyulmadığını belirten ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Bunun telaffuzuna ihtiyaç da olmadı.

  • 4
  • 105
Boşanma yaradı! Yasemin Çonka’nın son hali hayran bıraktı

Ben programlara katılan da biri değilim. 3 yıl olacak boşanalı sürecin üzerinden 3 yıl geçti. O soyadıyla başladım evet. Şimdi gerçekten 'Baştan' başlıyorum... Kendi cumhuriyetimi ilan ettim diyeyim"

  • 5
  • 105
Boşanma yaradı! Yasemin Çonka’nın son hali hayran bıraktı

Çonka, "Herkes iyi olsun, ben çok iyiyim. Yaşadığım her şeye teşekkür ediyorum. Oğlum 26 yaşında oldu. Benim için gerekli miydi, belki değildi. Şu andaki Yasemin'i çok seviyorum" dedi.