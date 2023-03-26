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Bomba aşk iddiası! Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy birlikte mi?
Afra Saraçoğlu 4 yıldır birliktelik yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile geçtiğimiz aralık ayında yıllarını ayırmıştı. Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Saraçoğlu hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. 2021 yılında dijital bir platformda yayınlanan "Yeşilçam" dizisinde birlikte rol aldığı Çağatay Ulusoy ile yakınlaştığı öne sürüldü.