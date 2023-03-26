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Bomba aşk iddiası! Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy birlikte mi?

Afra Saraçoğlu 4 yıldır birliktelik yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile geçtiğimiz aralık ayında yıllarını ayırmıştı. Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Saraçoğlu hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. 2021 yılında dijital bir platformda yayınlanan "Yeşilçam" dizisinde birlikte rol aldığı Çağatay Ulusoy ile yakınlaştığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 26.03.2023 17:08
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Bomba aşk iddiası! Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy birlikte mi?

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Afra Saraçoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılmıştı. İkili ilişkilerinin bittiğini sosyal medya hesabından yaptıkları ortak paylaşım ile duyurmuştu.

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Bomba aşk iddiası! Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy birlikte mi?

İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşk iddialarına ilişkin konuşan Mert Yazıcıoğlu, ayrılık sebebini şu sözlerle açıklamıştı:

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Bomba aşk iddiası! Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy birlikte mi?

"Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık beraber son verdik."

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Bomba aşk iddiası! Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy birlikte mi?

Mert Yazıcıoğlu ile biten ilişkinin ardından magazin kulisleri bomba bir iddia ile çalkalandı.

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Bomba aşk iddiası! Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy birlikte mi?

Takvim gazetesinin iddiasına göre Afra Saraçoğlu'nun, Çağatay Ulusoy ile yakınlaştığı öne sürüldü.