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Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner'in son hali üzdü!
Bizimkiler dizisinin Cemil'i, usta tiyatrocu Uğurtan Sayıner son haliyle sevenlerini üzdü. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 76 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sayıner'ın sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, ekipler harekete geçti. Sayıner, ambulansla, Eşrefpaşa Hastanesine kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 06.08.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 16:25
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