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Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner'in son hali üzdü!

Bizimkiler dizisinin Cemil'i, usta tiyatrocu Uğurtan Sayıner son haliyle sevenlerini üzdü. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 76 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sayıner'ın sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, ekipler harekete geçti. Sayıner, ambulansla, Eşrefpaşa Hastanesine kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 06.08.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 16:25
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Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner'in son hali üzdü!

"Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı Cemil karakteriyle izleyicilerin kalbinde taht kuran Uğurtan Sayıner'ın son fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu.

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Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner'in son hali üzdü!

Yapılan Twitter paylaşımında İzmir'deki evinde tedaviye muhtaç bir şekilde yaşayan Sayıner'in durumunun ağır olduğu ve acilen hastanede tedavi edilmesi gerektiği yazıldı.

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Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner'in son hali üzdü!

BAŞKANA YARDIM ÇAĞRISI

Sanatçı için Twitter aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den yardım istendi. Oyuncular Sendikası, Uğurtan Sayıner'e ulaşmak için harekete geçti.

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Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner'in son hali üzdü!

Sayıner'in fotoğrafının paylaşıldığı Twitter hesabından da daha sonra İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nin ünlü oyuncuyla ilgileneceği duyuruldu.

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Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner'in son hali üzdü!

HASTANEYE KALDIRILDI

Türk televizyon tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.