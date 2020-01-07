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Bizim için şampiyon filminde Halis Karataş'a hayat veren Ekin Koç bakın kim çıktı

Bizim için şampiyon filmi ve oyuncuları sosyal medyayı salladı. Halis Karataş ve Bold Pilot sayısız başarıya imza atarken, 1996 yılındaki Gazi Koşusu'nda kırdıkları rekor günümüzde bile kırılamadı. Bolt Pilot isimli at ile olan başarıları kadar Halis Karataş aşkıyla da gündemden düşmüyordu. Karataş'ın sevgilisi Bold Pilot'un sahibi Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman'dı. Bizim için şampiyon filmine konu olan destansı aşk sosyal medyada gündeme geldi. Bizim için şampiyon filminde Halis Karataş'a hayat veren Ekin Koç, internet dünyasında günün en çok arananları arasına girdi. Peki kimdir Ekin Koç?

Giriş Tarihi: 07.01.2020 00:50 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 00:54
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Bizim için şampiyon filminde Halis Karataş'a hayat veren Ekin Koç bakın kim çıktı

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır.

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Bizim için şampiyon filminde Halis Karataş'a hayat veren Ekin Koç bakın kim çıktı

Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş, birlikte unutulmaz başarılara imza attılar. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu'ndaki 2:26:22'lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot'ın diğer bir başarısı da, Halis Karataş ve Begüm Atman'ın bir araya gelmesine vesile olması. Ünlü jokey ve Begüm Atman arasındaki destansı aşkın konu edildiği filmin yönetmen koltuğunda, Ahmet Katıksız oturuyor.

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Bizim için şampiyon filminde Halis Karataş'a hayat veren Ekin Koç bakın kim çıktı

Senaryosunu Katıksız ile Serkan Yörük'ün kaleme aldığı filmde ünlü jokey Halis Karataş'a Ekin Koç, Begüm Atman'a ise Farah Zeynep Abdullah hayat veriyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman'ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.

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Bizim için şampiyon filminde Halis Karataş'a hayat veren Ekin Koç bakın kim çıktı

EKİN KOÇ KİMDİR?

Koç, 21 Haziran 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bankacı Annesi Şefika KOÇ, Turizmci Babası Vehbi KOÇ Antalya Manavgat İlçesi yerlisi olan bir ailedir.

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Bizim için şampiyon filminde Halis Karataş'a hayat veren Ekin Koç bakın kim çıktı

Kariyer hayatı ise 2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide rol alarak başlamıştır. Ardından Benim Adım Gültepe adlı dizide Seyfi Karakterini canlandırmış ve bu dizi ile tanınmıştır. Genç kızların adeta sevgilisi haline gelen Ekin Koç son olarak Senden Bana Kalan adlı sinema filminde Özgür karakterini başarıyla canlandırmıştır.