Bizim için şampiyon filminde Halis Karataş'a hayat veren Ekin Koç bakın kim çıktı

Bizim için şampiyon filmi ve oyuncuları sosyal medyayı salladı. Halis Karataş ve Bold Pilot sayısız başarıya imza atarken, 1996 yılındaki Gazi Koşusu'nda kırdıkları rekor günümüzde bile kırılamadı. Bolt Pilot isimli at ile olan başarıları kadar Halis Karataş aşkıyla da gündemden düşmüyordu. Karataş'ın sevgilisi Bold Pilot'un sahibi Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman'dı. Bizim için şampiyon filmine konu olan destansı aşk sosyal medyada gündeme geldi. Bizim için şampiyon filminde Halis Karataş'a hayat veren Ekin Koç, internet dünyasında günün en çok arananları arasına girdi. Peki kimdir Ekin Koç?