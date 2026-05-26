Birsu Demir’in set isyanı: Başrol oyuncusu karavandan kovdu!

Dizi ve sinema sektörünün ışıltılı dünyasının perde arkasındaki çalışma koşulları, Alemin Kralı dizisiyle tanınan Birsu Demir'in yaptığı çarpıcı açıklamalarla yeniden tartışma konusu oldu. Genç oyuncu, bir başrol oyuncusunun "Karavanda tek oturmak istiyorum" şeklindeki isteği üzerine dışarı çıkarıldığını anlattı.

Geçtiğimiz aylarda babası Aydoğan Demir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan ve son dönemde geçirdiği büyük değişimle sıkça magazin gündemine gelen oyuncu Birsu Demir, bu kez sektöre dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla konuşuluyor.

"Alemin Kıralı" dizisindeki 'Oben' karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu, geçmiş yıllarda yer aldığı bir set ortamında yaşadığı hiyerarşi krizini gün yüzüne çıkardı.

"BAŞROLÜM DİYE TEK BAŞINA OTURMAK İSTEDİ" Birsu Demir, hava koşullarının oldukça elverişsiz olduğu bir çekim gününde, başrol oyuncusunun sergilediği tavır nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadıklarını anlattı. Setteki kısıtlı imkanlar nedeniyle karavanı diğer oyuncu arkadaşlarıyla paylaştıklarını belirten Demir, yaşananları şu sözlerle aktardı: "O gün sadece bir karavan vardı. 'Biraz idare edebilir misiniz?' dediler, biz de kabul ettik. Ancak başrol oyuncusu 'Ben karavanda tek başıma oturmak istiyorum. Ben başrolüm' dedi. Bu keyfi istek üzerine beş altı kişiyi yağmurda, çamurda ve soğukta karavanın önünde beklettiler."

"ŞU AN HİÇBİR KANALDA GÖREMİYORSUNUZ" Sektördeki bu tür "yıldız" egosu taşıyan davranışların kısa vadede etkili olsa da, uzun vadede kariyerleri olumsuz etkilediğine dikkat çeken Demir, söz konusu başrol oyuncusuna sert bir göndermede bulundu. İsim vermeden o dönemki rol arkadaşının mevcut mesleki durumuna atıfta bulunan genç oyuncu, "Yaptığınız hiçbir kötülük yanınıza kalmıyor. Şu an o kişiyi hiçbir televizyon kanalında görmüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ Birsu Demir'in paylaştığı bu anı, dizi ve sinema sektöründeki çalışma koşulları, set adabı ve oyuncular arası eşitlik konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.