Birce Akalay’ın eski halinden eser kalmadı! Yüzündeki değişim pes dedirtti

Dijital platformda yayınlanan Kuş Uçuşu dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Birce Akalay, gündeme oturdu. Diziyle birlikte sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Akalay, eski hali ile görenleri şaşırttı. Kendi markasını kurduğu bilinen ünlü oyuncunun estetiksiz halini görenler yüzündeki değişime inanamadı. İşte Akalay'ın yıllar önceki hali...