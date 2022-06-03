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Birce Akalay’ın eski halinden eser kalmadı! Yüzündeki değişim pes dedirtti

Dijital platformda yayınlanan Kuş Uçuşu dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Birce Akalay, gündeme oturdu. Diziyle birlikte sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Akalay, eski hali ile görenleri şaşırttı. Kendi markasını kurduğu bilinen ünlü oyuncunun estetiksiz halini görenler yüzündeki değişime inanamadı. İşte Akalay'ın yıllar önceki hali...

Giriş Tarihi: 03.06.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 13:14
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Birce Akalay’ın eski halinden eser kalmadı! Yüzündeki değişim pes dedirtti

Güzel ve başarılı oyuncu Birce Akalay, Kuş Uçuşu dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Birce Akalay’ın eski halinden eser kalmadı! Yüzündeki değişim pes dedirtti

Başarılı oyunculuğuyla sosyal medyanın gündemine oturan oyuncunun estetiksiz hali şaşırttı.

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Birce Akalay’ın eski halinden eser kalmadı! Yüzündeki değişim pes dedirtti

ESTETİKSİZ HALİNİ GÖREN TANIYAMADI

Birce Akalay'ın eski halini gören sosyal medya kullanıcıları, yüzünde birden fazla estetik olduğunu söyledi.

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Birce Akalay’ın eski halinden eser kalmadı! Yüzündeki değişim pes dedirtti

"BİŞEKTOMİ YAPTIRDI" İDDİASI!

Birce Akalay'ın eski görüntüsünden eser kalmadığı görülürken, ismin yanaklarında bişektomi olduğu iddia edildi.

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Birce Akalay’ın eski halinden eser kalmadı! Yüzündeki değişim pes dedirtti

İşte Birce Akalay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...