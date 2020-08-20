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Bir Zamanlar Çukurova’ya bomba transfer! Furkan Palalı rüzgarı esecek

Alişan ile Buse Varol 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve kısa bir süre sonra ilk çocukları kucaklarına almışlardı. Evlilikleri mutlu bir şekilde devam eden Alişan ve Buse Varol, ikinci kez bebek bekledikleri haberiyle gündeme geldi. Çiftin sosyal medyadan peş peşe yaptığı paylaşımlar, bebek bekledikleri iddialarını güçlendirdi.

Giriş Tarihi: 20.08.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 17:43
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Bir Zamanlar Çukurova’ya bomba transfer! Furkan Palalı rüzgarı esecek

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan 'Bir Zamanlar Çukurova', kadrosuna katılan yeni oyuncular ve sürpriz karakterlerle de adından söz ettirecek. Yeni neslin en yetenekli isimlerinden Furkan Palalı da 'Çukurova' izleyicilerinin huzuruna çıkacak.

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Bir Zamanlar Çukurova’ya bomba transfer! Furkan Palalı rüzgarı esecek

Karakteri için dizinin tüm bölümlerini izlemenin yanı sıra, döneme ait gazeteleri ve videoları da inceleyen Furkan Palalı, özveri ile hazırlandığı rolüne tamamen hazır bir şekilde Adana"da!

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Bir Zamanlar Çukurova’ya bomba transfer! Furkan Palalı rüzgarı esecek

Üçüncü sezon çekimlerine Adana'daki setinde başlayan 'Bir Zamanlar Çukurova' ekibine kendi seti başlamadan dahil olan Furkan Palalı, hem her yeri gezdi, hem de büyük ilgi gördü! Adeta imza gününe dönen Adana'ya gelişinin ardından, Palalı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova’ya bomba transfer! Furkan Palalı rüzgarı esecek

Dizinin kadrosuna katılmasıyla dikkatleri üzerine çeken Furkan Palalı'nın yaşı merak konusu oldu. İşte Furkan Palalı ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Bir Zamanlar Çukurova’ya bomba transfer! Furkan Palalı rüzgarı esecek

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993