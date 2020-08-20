Bir Zamanlar Çukurova’ya bomba transfer! Furkan Palalı rüzgarı esecek

Üçüncü sezon çekimlerine Adana'daki setinde başlayan 'Bir Zamanlar Çukurova' ekibine kendi seti başlamadan dahil olan Furkan Palalı, hem her yeri gezdi, hem de büyük ilgi gördü! Adeta imza gününe dönen Adana'ya gelişinin ardından, Palalı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

