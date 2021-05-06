Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı sosyal medyayı salladı! Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakteriyle dizinin en çok konuşulan isimlerinden olan Hilal Altınbilek, sosyal medyayı salladı. İzleyicilerden tam puan alan Bir Zamanlar Çukurova'daki başarısıyla gönüllere taht kuran Hilal Altınbilek'in özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Hayranları 'Hilal Altınbilek estetiksiz' aramalarıyla güzel oyuncunun yıllar içerisindeki değişimini merak etti. Adeta bambaşka gibi görünen Hilal Altınbilek'in o fotoğrafları...