Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in eski sevgilisi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken Hilal Altınbilek yine sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncu başarılı oyunculuğuyla diziye damgasını vururken özel hayatıyla mercek altına alındı. Altınbilek hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisini görünce şoke oldu.