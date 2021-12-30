Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek eski sevgilisi herkesi şoke etti! Meğer bir zamanlar birliktelermiş...

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle ekranda fırtınalar estirmeye devam eden Hilal Altınbilek, izleyicilerin en çok konuştuğu isimlerden oldu. Kariyerinde hızla yükselen Altınbilek, özel hayatıyla da mercek altına alındı. Şimdilerde Metin Hara birliktelik yaşayan ve evlenmesi beklenen güzel oyuncunun eski sevgilisi herkesi şaşırttı. Bakın Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in eski sevgilisi hangi ünlü çıktı...