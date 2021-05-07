Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Yılmaz karakteriyle ekrana damgasını vuran Uğur Güneş oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Bir süre önce diziye veda eden Uğur Güneş Yılmaz Akkaya rolüyle unutulmazlar arasına girerken özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Hayranlarının Güneş hakkında en çok araştırdığı konu ise memleketi oldu. Peki Uğur Güneş nereli? İşte başta Uğur Güneş olmak üzere ünlülerin memleketleri...