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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Yılmaz karakteriyle ekrana damgasını vuran Uğur Güneş oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Bir süre önce diziye veda eden Uğur Güneş Yılmaz Akkaya rolüyle unutulmazlar arasına girerken özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Hayranlarının Güneş hakkında en çok araştırdığı konu ise memleketi oldu. Peki Uğur Güneş nereli? İşte başta Uğur Güneş olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 21:21 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 21:21
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Güneş, dizinin unutulmazları arasına girdi. Dizinin izleyicileri tarafında araştırma konusu olan Güneş, memleketiyle merak konusu oldu. İşte Uğur Güneş başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Bülent İnal - Şanlıurfa

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Hilal Altınbilek - İzmir

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Murat Ünalmış - Kayseri

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Demet Özdemir - İzmit