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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş gündeme oturdu. Sevilen oyuncu Uğur Güneş, Yılmaz Akkaya rolüyle dikkatleri çekerken, özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Hayranlarının Güneş hakkında en çok araştırdığı konu ise memleketi oldu. Peki Uğur Güneş nereli? İşte başta Uğur Güneş olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 16:58
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Uğur Güneş, memleketiyle merak konusu oldu. İşte Uğur Güneş başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Kadir Doğulu - Mersin

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Barış Arduç – Ankara

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Aytaç Şaşmaz – İstanbul