Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ile gündeme oturdu. Sevilen oyuncu Uğur Güneş Yılmaz Akkaya rolüyle dikkatleri çekerken, özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Hayranlarının Güneş hakkında en çok araştırdığı konu ise memleketi oldu. Peki Uğur Güneş nereli? İşte başta Uğur Güneş olmak üzere ünlülerin memleketleri...