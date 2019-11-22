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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Atv'nin fenomen haline gelen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ile gündeme oturdu. Sevilen oyuncu Uğur Güneş Yılmaz Akkaya rolüyle dikkatleri çekerken, Bir Zamanlar Çukurova'yla rekor kırmaya devam ediyor. Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Uğur Güneş hayranlarının özel hayatını mercek altına almasıyla memleketi sorgulandı. Peki Uğur Güneş aslen nereli? İşte başta Uğur Güneş olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 16:45
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Atv'de reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Özel hayatını mercek altına almasıyla Güneş'in memleketi sorgulandı. Peki Uğur Güneş aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Hilal Altınbilek – İzmir

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha karakterine Hilal Altınbilek hayat veriyor. Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Burak Özçivit – Gaziantep

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Hande Erçel – Balıkesir

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Akın Akınözü – Ankara