Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz’ı nereli? Uğur Güneş memleketiyle şaşırttı

Atv'nin fenomen haline gelen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ile gündeme oturdu. Sevilen oyuncu Uğur Güneş Yılmaz Akkaya rolüyle dikkatleri çekerken, Bir Zamanlar Çukurova'yla rekor kırmaya devam ediyor. Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Uğur Güneş hayranlarının özel hayatını mercek altına almasıyla memleketi sorgulandı. Peki Uğur Güneş aslen nereli? İşte başta Uğur Güneş olmak üzere ünlülerin memleketleri...