Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz karakterlerine hayat veren Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide yakaladıkları uyumla son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan ve bir dönem aşk yaşadıkları haberleriyle de gündeme gelen Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş, özel hayatlarıyla da gündeme oturdular. Sevenleri Güneş ve Altınbilek arasındaki yaş farkını merak etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in yaşları...