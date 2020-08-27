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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz karakterlerine hayat veren Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide yakaladıkları uyumla son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan ve bir dönem aşk yaşadıkları haberleriyle de gündeme gelen Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş, özel hayatlarıyla da gündeme oturdular. Sevenleri Güneş ve Altınbilek arasındaki yaş farkını merak etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in yaşları...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 16:36
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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz karakterlerine hayat veren Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş son zamanların en çok konuşulan oyuncuları olurken ikili arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

KADİR DOĞULU
19 NİSAN 1982

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

NESLİHAN ATAGÜL
20 AĞUSTOS 1992

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

KEREM BÜRSİN

4 Haziran 1987

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş herkesi şaşırttı! Meğer aralarında…

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993