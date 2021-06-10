Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış herkesi şaşırttı!

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ekranda fırtınalar estirmeye devam ederken dizinin yıldızları Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış da gündeme oturdu. Dizideki performanslarıyla dikkat çeken ikili, aralarındaki uyumla da izleyicileri ekran başına kilitledi. Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış arasındaki gerçek ise herkesi şoke etti.