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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış herkesi şaşırttı!

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış herkesi şaşırttı!

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ekranda fırtınalar estirmeye devam ederken dizinin yıldızları Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış da gündeme oturdu. Dizideki performanslarıyla dikkat çeken ikili, aralarındaki uyumla da izleyicileri ekran başına kilitledi. Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış arasındaki gerçek ise herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 10.06.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 15:44
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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış herkesi şaşırttı!

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdıkları Züleyha ve Demir karakterleriyle kendilerine hayran bırakan Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış, izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış herkesi şaşırttı!

Aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış arasındaki yaş farkı sevenlerini şaşırttı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış herkesi şaşırttı!

Ali Atay - 20 Nisan 1976

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış herkesi şaşırttı!

Hazal Kaya - 1 Ekim 1990

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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış herkesi şaşırttı!

Hafsanur Sancaktutan - 20 Mart 2000