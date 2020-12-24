Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Melike İpek Yalova'nın babası eski Bakan çıktı! Milyonları şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan karakterine hayat veren güzel oyuncu Melike İpek Yalova, milyonları güzelliği ve oyunculuğuyla etkilemeyi başardı. Melike İpek Yalova'nın hayatına ilişkin araştırma yapan hayranları babasının kim olduğunu öğrenince şaşırdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Melike İpek Yalova'nın babası...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 06:09 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 06:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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