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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Melike İpek Yalova'nın babası eski Bakan çıktı! Milyonları şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Melike İpek Yalova'nın babası eski Bakan çıktı! Milyonları şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan karakterine hayat veren güzel oyuncu Melike İpek Yalova, milyonları güzelliği ve oyunculuğuyla etkilemeyi başardı. Melike İpek Yalova'nın hayatına ilişkin araştırma yapan hayranları babasının kim olduğunu öğrenince şaşırdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Melike İpek Yalova'nın babası...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 06:09 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 06:13
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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Melike İpek Yalova'nın babası eski Bakan çıktı! Milyonları şaşırttı

Bir Zamanlar Çukurova'da herkesi etkileyen bir performans sergileyen güzel oyuncu Melike İpek Yalova'nın babası herkesi şaşırttı. İşte başta Melike İpek Yalova olmak üzere ünlüler ve babaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Melike İpek Yalova'nın babası eski Bakan çıktı! Milyonları şaşırttı

KENAN İMİRZALIOĞLU

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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Melike İpek Yalova'nın babası eski Bakan çıktı! Milyonları şaşırttı

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN BABASI

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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Melike İpek Yalova'nın babası eski Bakan çıktı! Milyonları şaşırttı
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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Melike İpek Yalova'nın babası eski Bakan çıktı! Milyonları şaşırttı

SİNEM KOBAL