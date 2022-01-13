13 Ocak 2022, Perşembe
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol: Oğlum Ali benim geleceğim
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hakan Gümüşoğlu karakteriyle ekranda fırtınalar estiren İbrahim Çelikkol, özel hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu. Esquire dergisine röportaj veren yakışıklı oyuncu, oğlu Ali ile olan ilişkisinden bahsetti. Bir birey olarak oğluna çok saygı duyduğunu söyleyen Çelikkol, "Ali benim geleceğim" dedi.
Giriş Tarihi: 13.01.2022 10:54
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12