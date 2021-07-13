13 Temmuz 2021, Salı
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Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek’ten aşk bombası! Metin Hara ile yakalandı
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Hilal Altınbilek, aşk bombasıyla magazin gündemine oturdu. Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan güzel oyuncu, yeni sevgilisiyle gazetecilere yakalandı. Bozcaada'da tatil yapan Altınbilek, Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara ile Bozcaada'da tatil yaparken sarmaş dolaş görüntülendi.
Giriş Tarihi: 13.07.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 09:18
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