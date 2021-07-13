Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek’ten aşk bombası! Metin Hara ile yakalandı

Aşk haberleriyle magazin gündemine oturan Hilal Altınbilek, mercek altına alındı. Son yılların en popüler oyuncularından biri olan güzel oyuncunun estetiksiz hali ise görenleri şoke etti. İşte Hilal Altınbilek'in estetik operasyonlarla yaşadığı inanılmaz değişim…