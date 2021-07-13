13 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek’ten aşk bombası! Metin Hara ile yakalandı

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek’ten aşk bombası! Metin Hara ile yakalandı

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Hilal Altınbilek, aşk bombasıyla magazin gündemine oturdu. Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan güzel oyuncu, yeni sevgilisiyle gazetecilere yakalandı. Bozcaada'da tatil yapan Altınbilek, Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara ile Bozcaada'da tatil yaparken sarmaş dolaş görüntülendi.

Giriş Tarihi: 13.07.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 09:18
  • 1
  • 26
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek’ten aşk bombası! Metin Hara ile yakalandı
Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Bir süredir Bozcaada'da tatilde olan güzel oyuncu, aşk bombasıyla magazin gündemine oturdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek’ten aşk bombası! Metin Hara ile yakalandı

SARMAŞ DOLAŞ YAKALANDI

Instagram hesabı Gossippasta'nın haberine göre; 30 yaşındaki oyuncu, tatil yaptığı Bozcaada'da Adriana Lima'nın eski sevgilisi yazar Metin Hara'yla sarmaş dolaş görüntülendi.

  • 3
  • 26
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek’ten aşk bombası! Metin Hara ile yakalandı

Ünlü oyuncu Altınbilek, sosyal medyada sürekli olarak Brezilyalı dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya benzetiliyordu.

  • 4
  • 26
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek’ten aşk bombası! Metin Hara ile yakalandı

Aşk haberleriyle magazin gündemine oturan Hilal Altınbilek, mercek altına alındı. Son yılların en popüler oyuncularından biri olan güzel oyuncunun estetiksiz hali ise görenleri şoke etti. İşte Hilal Altınbilek'in estetik operasyonlarla yaşadığı inanılmaz değişim…

  • 5
  • 26
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek’ten aşk bombası! Metin Hara ile yakalandı

Işın Karaca