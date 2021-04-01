Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Hilal Altınbilek izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğu ile şöhret basamaklarını hızla tırmanan Hilal Altınbilek, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Altıbilek'in yıllar öncesine ait fotoğrafları ise sosyal medyayı salladı. İşte Hilal Altıbnilek'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları...