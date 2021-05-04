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Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'dan samimi açıklamalar: 3 yıldır evliyiz 2 yıldır ayrıyız

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterine hayat veren Hande Soral, evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu Hande Soral eşi İsmail Demirci ile rol aldıkları diziler nedeniyle uzun süredir görüşemediklerini anlattı. İşte Hande Soral'ın o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 04.05.2021 13:01
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'dan samimi açıklamalar: 3 yıldır evliyiz 2 yıldır ayrıyız

Bir dergiye açıklamalarda bulunan güzel oyuncu Hande Soral, "2 yıldır başka şehirlerde yaşıyoruz. Çok zor. İlişkimize etkisi çok özlem. Ama bunun geçici bir süre olduğunu bildiğimiz için sabrediyoruz" dedi.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'dan samimi açıklamalar: 3 yıldır evliyiz 2 yıldır ayrıyız

Soral, "Evlilik zaman içinde nasıl bir değişim geçiriyor sence?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'dan samimi açıklamalar: 3 yıldır evliyiz 2 yıldır ayrıyız

"Bizde durumlar farklı, 3 yıldır evli olup 2 yıldır ayrı yaşıyor gibiyiz. Henüz değişmeye, evrilmeye vakit bulamadık. Yeni evli sayılırız hâlâ."

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'dan samimi açıklamalar: 3 yıldır evliyiz 2 yıldır ayrıyız

Oyuncu, eşiyle bir arada olduklarında nasıl vakit geçirdiklerini ise şöyle anlattı:

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'dan samimi açıklamalar: 3 yıldır evliyiz 2 yıldır ayrıyız

"O kadar uzun zamandır ayrıyız ki, bu aralar birlikte olduğumuz zaman uzun uzun sohbet ediyoruz. Birlikte seyretmek için beklediğimiz filmleri seyrediyoruz. Ama en çok seyahate çıkmayı seviyoruz beraber."