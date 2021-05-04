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Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'dan samimi açıklamalar: 3 yıldır evliyiz 2 yıldır ayrıyız
ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterine hayat veren Hande Soral, evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu Hande Soral eşi İsmail Demirci ile rol aldıkları diziler nedeniyle uzun süredir görüşemediklerini anlattı. İşte Hande Soral'ın o açıklamaları...