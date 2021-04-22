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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral bakın aslen nereliymiş!

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ümit karakteriyle diziye farklı bir heyecan katan Hande Soral, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle gönülleri fetheden Soral, özel hayatıyla mercek altına alındı. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile nikah masasına oturan güzel oyuncunun aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın memleketi...

Giriş Tarihi: 22.04.2021 16:55 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 16:55
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral bakın aslen nereliymiş!

Bir Zamanlar Çukurova'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Hande Soral, özel hayatıyla mercek altına alındı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Soral, alen nereli olduğuyla merak konusu oldu. İşe Hande Soral ve birçok ünlü ismin memleketi...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral bakın aslen nereliymiş!

Hilal Altınbilek - İzmir

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral bakın aslen nereliymiş!

Murat Ünalmış - Kayseri

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral bakın aslen nereliymiş!

Birkan Sokullu - İstanbul

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral bakın aslen nereliymiş!

Farah Zeynep Abdullah - İstanbul