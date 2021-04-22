Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral bakın aslen nereliymiş!

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ümit karakteriyle diziye farklı bir heyecan katan Hande Soral, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle gönülleri fetheden Soral, özel hayatıyla mercek altına alındı. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile nikah masasına oturan güzel oyuncunun aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın memleketi...