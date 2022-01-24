Bir Zamanlar Çukurova’nın Şermin ve Füsun’u sosyeteye yön verdi

Bir Yaman olarak Çukurova'da dimdik ayakta duran Şermin ve onun en yakın arkadaşı Füsun, Çukurova'nın nabzını tutuyor. Çıkarları için zaman zaman küçük entrikalar kurmakta da beis görmeyen iki yakın arkadaş en çok da birbirleriyle çekişiyorlar! Şehirdeki herkesin adeta profilini çıkaracak kadar insan ilişkilerine hakim olan iki kadın, pek çok olayın çözülmesinde de birer dedektif inceliğinde çalışıyor ve mutlaka başarılı oluyorlar!