24 Ocak 2022, Pazartesi
Bir Zamanlar Çukurova’nın Şermin ve Füsun’u sosyeteye yön verdi
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'da, gerçek Yaman olmakla övünen Şermin ve şehrin cemiyet hayatının ünlü hanımlarından biri olan Füsun'a hayat veren Sibel Taşçıoğlu ve Yeliz Doğramacılar'ın oyunculuk performansları izleyici tarafından övgüye boğuluyor. Cemiyet hayatının ünlü kadınlarına hayat veren iki oyuncu seyircinin de gözdesi oldu.
Giriş Tarihi: 24.01.2022 13:34 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 13:34
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