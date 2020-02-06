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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kimmiş!

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova, sosyal medyanın gündemine oturdu. Melike İpek Yalova, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllere taht kurmayı başardı. Dizide Yılmaz'ın eşi olan 20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktorunu canlandıran Melike İpek Yalova'nın özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında sessiz sedasız evlenen Melike İpek Yalova'nın eşi merak konusu oldu. İşte Melike İpek Yalova'nın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 10:40
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kimmiş!

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Müjgan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Melike İpek Yalova özel hayatıyla da gündem oldu. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında sessiz sedasız evlenen Melike İpek Yalova'nın eşi merak konusu oldu. İşte Melike İpek Yalova ve birçok ünlü ismin eşi…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kimmiş!

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun eşi de oyuncu çıktı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kimmiş!

Behzat Ç. rolüyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncunun karısı Elvin Beşikçioğlu'dur.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kimmiş!

Savaş zamanı, Kerkük'ten annesi, babası, dört kardeşi ve halasıyla birlikte iki gün iki gece katırların üstünde Türkiye'ye gelen Selim Bayrakyar şimdilerde popüler isimlerden biri.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kimmiş!

Selim Bayraktar, 2005 yılından beri Devlet Senfoni Orkestrası'nda müzisyen Bihter Hanım ile evli.