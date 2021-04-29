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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Müjgan karakteriyle dizinin en çok konuşulan isimlerinden olan Melike İpek Yalova, sosyal medyayı salladı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'daki başarısıyla gönüllere taht kuran Melike İpek Yalova'nın özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Melike İpek Yalova, yıllar öncesine ait fotoğrafıyla şoke etti. Adeta bambaşka gibi görünen Melike İpek Yalova'nın estetiksiz hali sizi de çok şaşırtacak.

Giriş Tarihi: 29.04.2021 17:10 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 17:13
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle izleyicilerin ilgisini çeken Melike İpek Yalova estetiksiz fotoğrafıyla olay oldu. İşte Melike İpek Yalova'nın estetikle yaşadığı inanılmaz değişim...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti!

Burçin Terzioğlu

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti!

Burçin Terzioğlu

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti!

Ayça Ayşin Turan

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti!

Hande Erçel