Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı estetiksiz haliyle şoke etti! İşte Melike İpek Yalova'nın değişimi

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan karakteriyle ekrana gelen Melike İpek Yalova, sosyal medyayı salladı. 3 sezondur her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'da, 20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktorunu canlandıran Melike İpek Yalova'nın özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllere taht kuran Melike İpek Yalova, yıllar öncesine ait fotoğrafıyla şoke etti. Adeta bambaşka gibi görünen Melike İpek Yalova'nın estetiksiz hali sizi de çok şaşırtacak. İşte o fotoğraflar...